Левый вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза близок к переходу в «Тоттенхэм». Сумма трансфера может составить 30-35 миллионов евро.

Как сообщает Calcionapoli24 со ссылкой на Sport Mediaset, 26-летний футболист не останется в Италии. Он не перейдет ни в «Рому», ни в «Наполи».