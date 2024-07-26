Левый вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза близок к переходу в «Тоттенхэм». Сумма трансфера может составить 30-35 миллионов евро.
Как сообщает Calcionapoli24 со ссылкой на Sport Mediaset, 26-летний футболист не останется в Италии. Он не перейдет ни в «Рому», ни в «Наполи».
- В прошлом сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 37 матчей, забил 10 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с «бьянконери» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
- На Евро-2024 Кьеза сыграл за сборную Италии в 4 матчах.
Источник: Calcio Napoli 24