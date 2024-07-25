Барко раскрыл причину перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о том, почему принял решение перейти в столичный клуб.
«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать», – пояснил Барко.
- Ранее «Спартак» на своих официальных ресурсах сообщил о том, что трансфер аргентинца Эсекьеля Барко, играющего на позиции атакующего хавбека, завершен.
- Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с москвичами рассчитано на 3 года.
- Предыдущим клубом Барко был «Ривер Плейт». В майке аргентинского коллектива Эсекьель провел 127 игр во всех турнирах.
- В них новобранец «Спартака» сумел записать в актив 17 голов и 19 голевых передач.
- В 2-м туре коллектив Деяна Станковича сыграет с «Химками».
Источник: официальный сайт «Спартака»