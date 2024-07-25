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Барко раскрыл причину перехода в «Спартак»

25 июля 2024, 22:48
6

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о том, почему принял решение перейти в столичный клуб.

«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать», – пояснил Барко.

  • Ранее «Спартак» на своих официальных ресурсах сообщил о том, что трансфер аргентинца Эсекьеля Барко, играющего на позиции атакующего хавбека, завершен.
  • Трудовое соглашение 25-летнего футболиста с москвичами рассчитано на 3 года.
  • Предыдущим клубом Барко был «Ривер Плейт». В майке аргентинского коллектива Эсекьель провел 127 игр во всех турнирах.
  • В них новобранец «Спартака» сумел записать в актив 17 голов и 19 голевых передач.
  • В 2-м туре коллектив Деяна Станковича сыграет с «Химками».

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (6)
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Цугундeр
1721967531
Для поклонников творчества известного литератора , автора монументального труда "Майн Кал" Алёши З... Пользователь забанен до 08.08.2024 18:54 Причина бана: Провокатор (с удалением всех комментариев)
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prostotak2023
1721981463
Второй тур крылья 1: 1 ростов Пари 1:2 ЦСКА Рубин 3:2 Зенит Динамо 4:1 Локомотив Факел 1:2 акрон Химки 3:0 спартак Оренбург 0:1 ахмат Краснодар 3:0 Махачкала
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zigbert
1721990582
Вот и хорошо что сделал правильный выбор.
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Шустик
1722015692
Купили заурядного игрочишку за шальные нефтяные бабки!!! Вот она вся правда, да не вся - осталось только узнать, кто погрелся на этом трансфере?
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