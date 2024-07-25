Барко раскрыл причину перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о том, почему принял решение перейти в столичный клуб.

«Спартак» проявил ко мне большой интерес. Я очень обрадовался и начал изучать информацию о клубе. Уделил этому большое внимание. Руководство и главный тренер рассчитывают, что я смогу помочь команде. Это стало одним из главных факторов, чтобы сюда приехать», – пояснил Барко.