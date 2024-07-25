В «Оренбурге» рассказали, будут ли у клуба еще трансферы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился информацией о трансферной кампании клуба.

«Довольны ли мы тем, как складывается летнее трансферное окно для «Оренбурга»? Всегда хочется большего, но, повторю то, что уже говорил: пацаны у нас молодые, качество у них есть. Дай бог, еще одного-двух доберем и только за счет работы постараемся продолжать побеждать», – пояснил Андреев.