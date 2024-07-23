«ПСЖ» поборется за Нико Уильямса

«ПСЖ» заинтересован в подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Сообщается, что парижане хотят усилить атаку после ухода Килиана Мбаппе в «Реал», а отступные в 58 миллионов евро за Уильямса лучше соответствуют нынешним возможностям французского клуба.
На Уильямса также претендует «Барселона».
- 22-летний футболист провел в прошлом сезоне 37 матчей за «Атлетик», забил 8 голов, отдал 19 передач.
- На Евро-2024 Уильямс сыграл в 6 матчах сборной Испании, забил 2 мяча, отдал 1 пас и был признан лучшим игроком финала.
Источник: Marca