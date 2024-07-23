Гурцкая жестко раскритиковал Зобнина за слова про Соболева

Агенту и блогеру Тимуру Гурцкая не понравились слова полузащитника «Спартака» Романа Зобнина про партнера Александра Соболева.

Зобнин заявил, что немотивированным футболистам не место в «Спартаке».

«Мне вот эти лозунги неприятно слышать. Они произносятся для того, чтобы понравиться болельщикам, но человек всегда должен оставаться честным перед самим собой.

Соболев сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии, а тут его еще и капитан команды добивает – это прямо гадский поступок. Зобнин сначала пусть сам научится играть в футбол!» – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».