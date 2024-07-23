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  • Гурцкая жестко раскритиковал Зобнина за слова про Соболева

Гурцкая жестко раскритиковал Зобнина за слова про Соболева

23 июля 2024, 13:08
21

Агенту и блогеру Тимуру Гурцкая не понравились слова полузащитника «Спартака» Романа Зобнина про партнера Александра Соболева.

  • Зобнин заявил, что немотивированным футболистам не место в «Спартаке».

«Мне вот эти лозунги неприятно слышать. Они произносятся для того, чтобы понравиться болельщикам, но человек всегда должен оставаться честным перед самим собой.

Соболев сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии, а тут его еще и капитан команды добивает – это прямо гадский поступок. Зобнин сначала пусть сам научится играть в футбол!» – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • Сообщалось, что Соболев желает перейти в «Зенит» и из-за этого саботирует тренировки в «Спартаке».
  • Клубы не могут договориться о стоимости трансфера.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Александр Соболев Александр Гурцкая Тимур
Комментарии (21)
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алдан2014
1721730424
Ух промолчали бы эти агенты,идеологи морали нашлись. Если Зоба сказал,так оно и есть. Он за всю карьеру ни о ком плохого не говорил. Видимо фраерок выбесил команду,раз к нему так относятся
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Александр-Каратеев-yandex
1721731270
Пусть агент не .издит,Зобнин сказал не конкретно про Соболева, а вообще про немотивированных футболистах в команде, и это правильно.
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timon2401
1721731793
ну прям в тяжелейшем))) з.п. в лямах буржуйных, на поле прям не сказать что перерабатывается что в том сезоне что этот начал непонятно зачем на поле выходя... Всё правильно Рома сказал.. ещё бы его слова да руководству в уши
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JTherry
1721732555
"Соболев сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии..." болельщики Спартака находятся в более "тяжелом эмоциональном состоянии" от хе*овой игры Соболева, поэтому пусть своё многомиллионное "эмоциональное состояние", которое он получает на карту ежемесячно и без задержки, засунет в задницу себе и больше тренируется... правильно его Зобнин на место поставил, футбол - игра коллективная, поэтому каждый игрок в команде важен и "играть должен тот, кто хочет"... история с Джикией повторяется, ничему Соболь не учится... ещё и Бегемот жужжит в ютубе, лучше бы искал новых петковичей для бом.жей...)
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...короче
1721734381
...пора начать склонять этот фамилий!... Что за пиетет?(...
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NewLife
1721735756
Соболь: мотивации нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения. Когда зарплата ?
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FCSpartakM
1721738485
У Гурцкая просто горит инсайд всеми фибрами. Боится остаться в дураках.
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rash1959
1721740893
Что этА тётка себе позволяет?
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Spartak_forv@
1721741075
А что такого, собственно Зобнин сказал?Ничего криминального абсолютно.Напротив, подчеркнул,что с Соболевым он это не обсуждал и лишь абстрактно сказал,что в команде должны быть те,кто хочет за нее играть.В чем он неправ? И о каком там к черту тяжелом эмоциональном состоянии речь вообще?Тут речь как раз о профессионализме и желании играть,приносить пользу команде
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ivany4
1721741784
Излечить тяжелое эмоциональное состояние Соболева поможет смена обстановки. Например перевод его в Спартак-2 с понижением зарплаты, например до уровня игроков новой команды. "Художник" должен быть голодным, а дельфин сам добывать себе пищу.))
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