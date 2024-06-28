Соболев начал вести себя токсично и тренироваться спустя рукава в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Александр Соболев хочет перейти в «Зенит». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Соболев тренируется спустя рукава, ведет себя в коллективе токсично, играет также и всеми своими действиями показывает, что он крайне недоволен ситуацией», – написал журналист.

Ранее стало известно, что «Зенит» готов предложить «Спартаку» за Соболева 20 млн евро.

Самому футболисту предлагается контракт на 4 года с зарплатой 3,6 млн евро за сезон.

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