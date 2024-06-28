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  • Соболев начал вести себя токсично и тренироваться спустя рукава в «Спартаке»

Соболев начал вести себя токсично и тренироваться спустя рукава в «Спартаке»

28 июня 2024, 12:52
21

Форвард «Спартака» Александр Соболев хочет перейти в «Зенит». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Соболев тренируется спустя рукава, ведет себя в коллективе токсично, играет также и всеми своими действиями показывает, что он крайне недоволен ситуацией», – написал журналист.

  • Ранее стало известно, что «Зенит» готов предложить «Спартаку» за Соболева 20 млн евро.
  • Самому футболисту предлагается контракт на 4 года с зарплатой 3,6 млн евро за сезон.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (21)
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andrei-sarap-yandex
1719568890
СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ....пускай договорятся клубы и пожалуйста за баблом....а не как крыса КРУГОВОЙ за спину клуба и колектива уже 2 раза так кидал.....должно быть конкуренция между клубами и игроками....просто из за российского паспорта никудышние игроки стоят огромные деньги...ДОЛОЙ ЛИМИТ и здраствует хороший футбол.....
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mahan
1719569010
В гороскопах больше правды чем у Карпова )))
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алдан2014
1719569816
Отдавайте уже этого персонажа! Гнилой он,это уже многие поняли.
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fyodorovgb
1719570410
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VGreen
1719570516
Ну и ну. Соболев забил 10 голов и сделал 9 ассистов в прошедшем сезоне. Вот это статистика! Даже Лоськов по 14-15 забивал в лучшие годы, будучи не нападающим, а полузащитником-плеймейкером. + отдавал кучу голевых. За что тут 30 лямов?!?!?
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ilichkadr
1719570551
Зенит ждёт не дождется токсичного Соболева. Готов предложить за Соболева 2 тыщи евро, «Спартак» хочет 3 тыщи. Торг уместен. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
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NewLife
1719576497
Сколько можно публиковать всякую .уйню от х.з. кого ?
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САДЫЧОК
1719585095
Слабый футболист , и с головой не все в порядке.
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