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  • Зобнин – о ситуации с Соболевым: «Если игрок не мотивирован, то такому футболисту не место в команде»

Зобнин – о ситуации с Соболевым: «Если игрок не мотивирован, то такому футболисту не место в команде»

16 июля 2024, 10:07
43

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном трансфере нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет.

Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб.

Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде», – сказал Зобнин в эфире канала «Россия 24».

  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман Соболев Александр
Комментарии (43)
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Spartak_forv@
1721114751
Золотые слова. Зобнин просто так такое не скажет,значит всё таки реально Соболев не хочет играть за Спартак,что было видно с прошлого сезона...
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O-kolesov
1721114985
Сначала, какие все хорошие, а потом своих же и чмырят.
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...короче
1721115090
...всё по делу сказано...
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Cleaner
1721115398
Зобнин своего одноклубника ОСУЖДАЕТ. Всё ПО-СПАРТАКОВСКИ. За Зобнина сейчас больше СТЫДНО, чем за Соболева...(((((((((((((((((
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erybov1965
1721115824
Зобнина спросили,он ответил что думает по этому поводу.Искренне ответил.А некоторых это почему то задело,особенно фанатов других клубов.Значит Спартак на правильном пути.
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ivany4
1721117707
Рома второй раз озвучил прописные истины для футболистов! Да в Спартаке завышенные требования, как к футболу, так и к футболистам. Видимо поэтому клуб любим болельщиками, и смотрят его игры до финального свистка, и уж если празднуют его победы - то всем стадионом, всей страной.
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Серый212918
1721120660
Всё что происходит сейчас с дельфином, это его собственная заслуга. Манечка (величия), крепко его обняла и не отпустит. Человек-проблема.
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шахта Заполярная
1721122897
Все верно Рома написал. Не хочет играть за Спартак, будет, играть за Спартак - 2 до конца контракта, если на помойку не возьмут. Надо ставить на место уху евших дельфинов
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АЛЕКС 58
1721123702
Дельфин,это мина замедленного действия.И в Зените будет не нужен,и для спартаковцев стал чужим. Меньше яйцами на поле трусить нужно.
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rash1959
1721135063
Вообще Зобнин не любитель поговорить, но теперь всё правильно сказал, и во время. Другим игрокам можно было бы высказаться напрямую, а не за углом шу-шу-шу. соболь пошёл по той же тропинке за джикией, возомнил себя звездой. Всем клубам не мешало бы скооперироваться и выставить такой чёрный список, никуда не брать, а если брать то пусть играют за еду. Уж за рубежом эти точно не нужны.
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