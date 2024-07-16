Зобнин – о ситуации с Соболевым: «Если игрок не мотивирован, то такому футболисту не место в команде»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о возможном трансфере нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Сразу скажу, что я с ним не обсуждал его переходы и состояние. Про переход нужно спрашивать его, хочет он этого или нет.

Могу сказать, что «Спартаку» нужны футболисты, которые хотят играть за команду и любят клуб.

Если игрок не мотивирован и не хочет играть за «Спартак», то такому футболисту не место в команде», – сказал Зобнин в эфире канала «Россия 24».

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7,5 миллиона евро.

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