Реакция «Зенита» на информацию о правительственном вето на трансфер Илича

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о правительственном запрете на трансфер Ивана Илича из «Торино».

«Трансфер Илича? Для ответа на этот вопрос есть ещe 40 дней.

Не соответствует действительности информация о запрете. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.