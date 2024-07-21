Реакция «Зенита» на информацию о правительственном вето на трансфер Илича

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о правительственном запрете на трансфер Ивана Илича из «Торино».
«Трансфер Илича? Для ответа на этот вопрос есть ещe 40 дней.
Не соответствует действительности информация о запрете. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.
- В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
- Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.
Источник: «РБК Спорт»