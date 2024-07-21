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Реакция «Зенита» на информацию о правительственном вето на трансфер Илича

21 июля 2024, 14:33
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о правительственном запрете на трансфер Ивана Илича из «Торино».

«Трансфер Илича? Для ответа на этот вопрос есть ещe 40 дней.

Не соответствует действительности информация о запрете. Нет ничего, кроме спортивных и финансовых факторов и условий», – сказал Медведев.

  • В прошлом сезоне хавбек провел за «Торино» 33 матча, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
  • На Евро-2024 Илич в составе сборной Сербии сыграл в 3 встречах и отметился 1 голевой передачей.
  • Планировалось, что серб будет зарабатывать в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Торино Зенит Илич Иван Медведев Александр
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1721562251
Дыма без огня не бывает,наверное намекнули,что не совсем правильно делать такие трансферы.А может утка,увидим))
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DOCTOR PENALTY
1721562759
Кокетничает как девица.
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Freyd
1721563067
Полный бред,что правительство лезет в дела помойных.
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Ниф-Ниф
1721566385
**** правду не скажут.
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Шустик
1721600387
Что-то инфа не впечатляет, может мне тоже наложить запрет, вслед за правительством? Что это за такое? Вратарь или кто?
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