«Зенит» и «Спартак» отказались от Илича: известна причина

Российские топ-клубы отказались от покупки полузащитника «Торино» Ивана Илича. На сербского футболиста претендовали «Зенит» и «Спартак».

«Агенты Ивана Илича этим летом предлагали игрока «Спартаку» и «Зениту», но оба российских клуба отказались от трансфера из-за высокой травматичности полузащитника. «Торино» даже был готов снизить сумму сделки до 12 миллионов евро – в клубе разочарованы в игроке и его частых повреждениях, поэтому активно ищут варианты для продажи», – сообщил источник.