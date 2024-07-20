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Силкин: «Чемпион нового сезона РПЛ уже известен»

20 июля 2024, 13:29
2

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о новом сезоне РПЛ.

«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких.

Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных. Первые туры все покажут, кто и что из себя представляет. Пока у команды Сергея Семака конкурентов нет», – сказал Силкин.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • В матче-открытии сезона сыграют «Локомотив» и «Акрон».
  • «Зенит» в 1-м туре сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Зенит Силкин Сергей
Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1721471810
Тогда надо сразу начинать сезон 25/26,раз такое дело
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Ziklop
1722275085
Динамо будет, почему сразу Зенит. еще первый круг не сыграли! помню я при Манчини 11 туров все трещат что Зенит чемпион, а весной в гавно и даже вторыми не стали.
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