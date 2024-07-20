Силкин: «Чемпион нового сезона РПЛ уже известен»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о новом сезоне РПЛ.

«Ожидания от нового сезона? Да вообще никаких.

Думаю, что чемпион уже известен. Сейчас нет пока команды, которая будет бороться с «Зенитом» на равных. Первые туры все покажут, кто и что из себя представляет. Пока у команды Сергея Семака конкурентов нет», – сказал Силкин.