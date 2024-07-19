Ташуев – о Станковиче: «У «Спартака» традиция убирать тренера через полгода, клуб должен ее соблюдать»

Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке».

«Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система – и это правильно. Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция – убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать. (Смеется.)», – заявил Ташуев.