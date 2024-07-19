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  • Ташуев – о Станковиче: «У «Спартака» традиция убирать тренера через полгода, клуб должен ее соблюдать»

Ташуев – о Станковиче: «У «Спартака» традиция убирать тренера через полгода, клуб должен ее соблюдать»

19 июля 2024, 21:34
18

Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о перспективах Деяна Станковича в «Спартаке».

«Тренер в «Спартаке» работает по полгода, а в «Зените» вы видите, как долго держится Сергей Семак. В питерском клубе выработана система – и это правильно. Продержится ли Станкович? У «Спартака» есть традиция – убирать тренера через полгода. Поэтому клуб должен ее соблюдать. (Смеется.)», – заявил Ташуев.

  • Спартак утвердил серба Деяна Станковича новым наставником команды в мае этого года.
  • Ранее специалист руководил венгерским грандом «Ференцварошом». У руля команды серб провел 42 поединка, в которых сумел одержать 26 побед. Также в активе Деяна 9 ничьих и 7 поражений. В минувшем сезоне Станкович выигрывал чемпионство с клубом.
  • Предыдущем тренером «Спартака» был испанец Гильермо Абаскаль. Он тренировал столичный коллектив с 2022 года. Боссы клуба уволили испанца минувшей весной.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Ташуев Сергей
Комментарии (18)
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NewLife
1721414714
Поставить Станковича рядом с Ташуевым - это слон и моська, которая настолько оборзела, что решила, что может троллить великий клуб при помощи помойки РБ спорт.
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САДЫЧОК
1721418967
Какой злобный тип этот Ташуев!
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алдан2014
1721435915
А что ташуев превратился в авторитетного специалиста? Критиканствует день и ночь,как все плохо. Старается показаться умным? Почему тогда ни кому не нужен? Сдается,что и не понадобится в ближайшие годы
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Каратель помойников
1721450344
Интересно было бы послушать сколько по традиции ташуев работает в клубах? И какого уровня.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1721453801
Ташуев сейчас безработный,по его речам чувствуется с бутылочкой дружит
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SLADE2019
1721455929
Ташуев сам не особо задерживается в разных клубах. Но Спартак подкалывать право имеет, уж очень удачно, к сожалению, он с нами играет.
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rash1959
1721463486
Этот алкаш реально так думает, или бабки на похмел закончились. Ляпнуть что-нибудь против Спартака, и дзынь в телефоне, и приход на карту.
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FCSpartakM
1721465019
Читаешь такие вью и понимаешь, насколько люди оторваны от реалий. А потом понимаешь, почему они бегают из клуба в клуб. Ташуев много где задержался. А Спартак последний раз увольнял Виторию по быстрому принципу, и то там было все объективно
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Павелий
1721466291
Вот он хотя бы открыл википедию и почитал, сколько проработали Тедеско и Абаскаль. А то сам себе дорогу во многие клубы закрыл, даже в ФНЛ.
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zigbert
1721482978
Над чужими бедами легко смеяться, хотя за собой ничего не замечает, сменив 22 клуба.
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