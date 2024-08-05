Агент Абрамов назвал клуб, на который нужно ориентироваться «Спартаку» в селекционной работе

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нужны трансферы для успешной работы.

«Я бы хотел верить, что с приходом Станковича вернeтся спартаковский футбол. Хочется верить, что руководство выбрало главного тренера, который знает, что такое комбинационный футбол. Всe-таки его работа в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде» была успешной. Не хочу испортить настроение спартаковским болельщикам.

Да, есть надежда, что и в Москве у него всe сложится хорошо. Другое дело, для стабильной игры красно-белым нужен резерв, нужны трансферы. Надо неустанно искать лучших из лучших, как это делает «Зенит». Пока в «Спартаке» нет имeн, нет звeзд. Новым легионерам я бы сильно не доверял. Угальде до сих пор не заиграл. У него нет класса, чтобы при просмотре матчей «Спартака» рот открывался от удивления», – сказал Абрамов.