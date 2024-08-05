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  • Агент Абрамов назвал клуб, на который нужно ориентироваться «Спартаку» в селекционной работе

Агент Абрамов назвал клуб, на который нужно ориентироваться «Спартаку» в селекционной работе

5 августа 2024, 11:37
5

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу нужны трансферы для успешной работы.

«Я бы хотел верить, что с приходом Станковича вернeтся спартаковский футбол. Хочется верить, что руководство выбрало главного тренера, который знает, что такое комбинационный футбол. Всe-таки его работа в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде» была успешной. Не хочу испортить настроение спартаковским болельщикам.

Да, есть надежда, что и в Москве у него всe сложится хорошо. Другое дело, для стабильной игры красно-белым нужен резерв, нужны трансферы. Надо неустанно искать лучших из лучших, как это делает «Зенит». Пока в «Спартаке» нет имeн, нет звeзд. Новым легионерам я бы сильно не доверял. Угальде до сих пор не заиграл. У него нет класса, чтобы при просмотре матчей «Спартака» рот открывался от удивления», – сказал Абрамов.

  • Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» в июне.
  • Под его руководством команда провела три матча, в которых одержала две победы.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (5)
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prostotak2023
1722847202
Пока руководители будут менять тренера раз за разом, не давая ему время, так будет в любом клубе.
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Skull_Boy
1722849358
Купить летом игрока за 25 млн, а зимой отпустить бесплатно, а теперь главный вопрос для чего покупать ради звания Чемпион никому ненужной лиги
Ответить
BRO_football
1722849367
Легко сказать "как это делает Зенит". Да вот где только бабла столько взять, чтобы переманивать в свой клуб лучших из лучших большими зарплатами?
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ivany4
1722857069
Судя по всему, после такой песни, Абрамов будет предлагать пару тройку супер игроков Спартаку!)) Вот клоуны!(С) ))
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