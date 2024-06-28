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  • Танасиевич заявил, что Моуринью участвовал в назначении Станковича в «Спартак»

Танасиевич заявил, что Моуринью участвовал в назначении Станковича в «Спартак»

28 июня 2024, 17:11
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Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич считает, что Жозе Моуринью участвовал в приходе Деяна Станковича в «Спартак».

  • Серб возглавил «Спартак» в июне.
  • Моуринью тренирует «Фенербахче».
  • Станкович и Моуринью брали Лигу чемпионов с «Интером».

«У «Спартака» спортивный директор из Португалии. Полагаю, он советовался с Жозе Моуринью по поводу Станковича. Жозе очень высоко ценит Деяна. Станкович выигрывал чемпионства в Сербии и Венгрии. Понимает, как работает большой клуб. Его тренерский стиль – итальянский.

Важный нюанс: «Црвена Звезда» и «Ференцварош» на голову выше своих конкурентов во внутренних лигах. Но при этом в европейских турнирах его команды выглядели неплохо. Сейчас Станкович в другой ситуации и очень интересно, как это будет выглядеть. Ведь «Спартак» – не гегемон.

Интересно, как он отреагирует на эту ситуацию по-тренерски. С другой стороны, он пошeл в «Сампдорию», когда ситуация была, по сути, безнадeжной. Но он не испугался за свою репутацию, пришeл и стал работать.

Сколько отвожу времени Станковичу в «Спартаке»? Критиковать его будут после 15 минут первого же матча. Даже товарищеской встречи. Уверен, он к этому готов», – сказал Танасиевич.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Станкович Деян Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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andr45
1719599505
Критиковать его будут после 15 минут первого же матча» Ошибочка вышла)))) Заместитель главного редактора портала «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров поприветствовал нового главного тренера москвичей Деяна Станковича фразой: «Деян, во-первых, добро пожаловать в ад, рады вас здесь приветствовать». АЙРАПЕТОВ СЭ 17.05.24 «Назначение Станковича Авантюра? Это еще мягко сказано.» ШИШКИН БОМБАРДИР 18.05.24 «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера» ЛАСЛО БОРШОШ Sport 24 18.05.24 «Тактически Станкович не придумал ничего интересного в Венгрии. В плане стратегии ему далеко до уровня бывшего тренера сборной России»
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andr45
1719599647
Уверен, что если бы вдруг Гвардиола, Клопп, Анчелоти и т.д. согласились возглавить «Спартак», то тут же Рабинер, Генич, Губерниев, Радимов, Борзыкин и прочие газпромовские шавки, растолкуют, что все они старые маразматики, выжившие из ума, шарлатаны, решивший обдурить рассейскую обчественность и прочие прелести, столь характерные для рассейских СМИ)) PS ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (АБАСКАЛЮ, СЛИШКОВИЧУ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»))))))))
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