Танасиевич заявил, что Моуринью участвовал в назначении Станковича в «Спартак»

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич считает, что Жозе Моуринью участвовал в приходе Деяна Станковича в «Спартак».

Серб возглавил «Спартак» в июне.

Моуринью тренирует «Фенербахче».

Станкович и Моуринью брали Лигу чемпионов с «Интером».

«У «Спартака» спортивный директор из Португалии. Полагаю, он советовался с Жозе Моуринью по поводу Станковича. Жозе очень высоко ценит Деяна. Станкович выигрывал чемпионства в Сербии и Венгрии. Понимает, как работает большой клуб. Его тренерский стиль – итальянский.

Важный нюанс: «Црвена Звезда» и «Ференцварош» на голову выше своих конкурентов во внутренних лигах. Но при этом в европейских турнирах его команды выглядели неплохо. Сейчас Станкович в другой ситуации и очень интересно, как это будет выглядеть. Ведь «Спартак» – не гегемон.

Интересно, как он отреагирует на эту ситуацию по-тренерски. С другой стороны, он пошeл в «Сампдорию», когда ситуация была, по сути, безнадeжной. Но он не испугался за свою репутацию, пришeл и стал работать.

Сколько отвожу времени Станковичу в «Спартаке»? Критиковать его будут после 15 минут первого же матча. Даже товарищеской встречи. Уверен, он к этому готов», – сказал Танасиевич.