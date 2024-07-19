Названо условие для возможного перехода Йовича в «Зенит»

«Милан» будет готов продать нападающего Луку Йовича в «Зенит» или Саудовскую Аравию, если сможет приобрести другого форварда, сообщает calciomercato. «Россонери» ищут возможность купить еще одного нападающего помимо Альваро Мораты, трансфер которого должен быть подтвержден в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и один из саудовских клубов делали запросы по Йовичу.
- В прошлом сезоне Йович сыграл за «Милан» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу.
- На Евро-2024 он провел 3 встречи за Сербию и забил 1 гол.
Источник: calciomercato