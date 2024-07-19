Названо условие для возможного перехода Йовича в «Зенит»

«Милан» будет готов продать нападающего Луку Йовича в «Зенит» или Саудовскую Аравию, если сможет приобрести другого форварда, сообщает calciomercato. «Россонери» ищут возможность купить еще одного нападающего помимо Альваро Мораты, трансфер которого должен быть подтвержден в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и один из саудовских клубов делали запросы по Йовичу.