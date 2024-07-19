«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили

«Крылья Советов» подпишут контракт с 25-летним левым защитником сборной Чили Томасом Гальдамесом. Соглашение будет заключено по схеме «3+1». По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока из аргентинского «Годой-Крус» составит 650 тысяч евро.

«Стоимость Гальдамеса на рынке оценивается в 3-4 миллиона евро, но так как у Томаса осталось всего полгода контракта – самарцам удалось договориться на трансфер за существенно меньшие деньги», – написал Карпов.