Серхи Роберто покинет «Барселону», не дождавшись регистрации от клуба

Полузащитник Серхи Роберто принял решение покинуть «Барселону», не став ждать момента, когда клуб сможет его зарегистрировать, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее спортивный директор клуба Деку сказал футболисту, что «блауграна» рассчитывает на него в этом сезоне. Клуб также письменно прислал игроку финансовые условия договора, которые он принял из-за своего желания остаться в команде.

Однако Серхи Роберто дали понять, что пока что не могут его зарегистрировать, и ему нужно ждать своей очереди до 10 августа. Игрок не согласился с этим условием.

К полузащитнику проявляют интерес «Севилья», «Валенсия» и «Жирона», но он хочет играть в АПЛ. Сейчас он находится в статусе свободного агента после истечения срока предыдущего контракта с «Барселоной».