«Атлетико» работает над трансфером форварда «Манчестер Сити»

«Атлетико» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о переходе 24-летнего нападающего Хулиана Альвареса. По данным журналиста Сезара Луиса Мерло аргентинец хочет сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени.

Действующее соглашение Альвареса с английским клубом рассчитано до 2028 года.

Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

Альварес в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки-2024. Он принял участие в 5 матчах и забил 2 гола.