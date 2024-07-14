Бывшая пресс-атташе «Динамо» прокомментировала обман клубом Шунина

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировал последнее интервью экс-вратаря команды Антона Шунина.

Шунин заявил, что клуб его обманул.

«Прочитала вью Антона и снова стало грустно. Как-то по-другому должна была закончиться эта история.

Антону – удачи! Он настоящий динамовец», – написала Лысенко.

Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.

С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.

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