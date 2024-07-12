Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шунин заявил, что «Динамо» обмануло его по поводу продления контракта

Шунин заявил, что «Динамо» обмануло его по поводу продления контракта

12 июля 2024, 17:35
6

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в клубе ему обещали продлить истекающий контракт, но в итоге передумали.

– Ты ушел из «Динамо» после стольких лет. Насколько велико расстройство?

– Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провел в одном клубе. Думал, что ещe как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря.

Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещe принести пользу. Но что есть, то есть.

Я очень хотел увидеть ребят, поэтому приехал на базу, чтобы попрощаться лично. Хотелось поблагодарить партнеров по команде, персонал – всех, кто эти годы помогал мне становиться лучше. Здесь очень много моих друзей.

Уходить после звонка или СМС было бы неправильно. Они все меня поддержали, мы тепло пообщались. Что бы ни случилось – я всегда буду болеть за «Динамо».

В последнем сезоне мы были очень близки к чемпионству. Нужно верить, хорошо тренироваться, спрашивать с себя и друг друга на футбольном поле – тогда всe обязательно получится, и мы станем чемпионами. Я в этом уверен.

– Как тебе сообщили, что контракт продлeн не будет?

В декабре, когда заканчивалась первая часть сезона, со мной поговорили главный тренер и тренер вратарей. Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт.

Руководители тоже говорили об этом неоднократно, в том числе в медиа. Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо».

Я тогда сказал, что у меня контракт заканчивается, я уже не успеваю. На что Павел Константинович [Пивоваров] ответил: «Ну, так переподпишем». Но конкретных предложений, как писали в некоторых СМИ, не было.

После зимнего отпуска ситуация поменялась. Разговоров о продлении стало меньше, однако в медиа руководство по-прежнему озвучивало, что всe будет хорошо. У меня не было оснований им не верить.

Ближе к концу сезона я сам поднял эту тему, но мне ответили: «Давай чуть-чуть подождeм, сейчас мы боремся за чемпионство». В итоге мы встретились с Пивоваровым и Гафиным для обсуждения контракта только в первый день сборов.

Мне сказали, что контракт не продлевают, однако предложили остаться в структуре клуба, если захочу. И сказали, что могу озвучить свои пожелания, что я и сделал.

– И что ты решил?

– Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьез рассматривал это предложение.

У нас была еще одна встреча, к ней я подготовился и составил список функций, при исполнении которых был бы полезен клубу.

Конечно, я не претендовал на руководящую должность, но меня привлекала позиция в спортивном департаменте, где я участвовал бы в подборе игроков для основной команды, используя свой футбольный опыт.

При этом, конечно, учился бы у спортивного директора Желько Бувача и других коллег. Однако мне отказали. Предложили работу в академии «Динамо». Я встретился с ее директором Александром Кузнецовым – мы очень тепло пообщались. Это умный, грамотный и открытый человек.

Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил свое мнение руководству.

Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили. Всю остальную информацию я, как и все, узнавал из комментариев в медиа во время Братского кубка.

  • Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007-го.
  • С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
  • Голкипер находился в системе столичного клуба с 1994 года.

Еще по теме:
Овечкин составил хоккейную команду из футболистов 1
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо» 6
Шунин оценил перспективы Сафонова в Европе после героической серии пенальти
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Шунин Антон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1720798104
...им бы в своих креслах усидеть, об этом и думают, а сколько ты в клубе и кого в рамку ставить, а кому портфель дать, тут важен шкурный интерес тех, от кого это зависит....
Ответить
zigbert
1720806171
Как то не по человечески обошлись с Антоном. А ведь он не слабее того же Лещука, мог бы еще пригодиться команде.
Ответить
Cleaner
1720820754
ПроДИНАМИЛИ Шунина!!!...(((
Ответить
Lilipyt
1720824555
При такой статистике: "он провел 366 матчей и пропустил 408 голов." Стоит ли удивляться, что они избавились от балласта.
Ответить
Вованчик83
1720851725
это не тот ли тренер, который на пресс конференции после краснодара и профуканного чемпионства плакал - мы команда и тд.))
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
2
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
4
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+