Шунин заявил, что «Динамо» обмануло его по поводу продления контракта

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в клубе ему обещали продлить истекающий контракт, но в итоге передумали.

– Ты ушел из «Динамо» после стольких лет. Насколько велико расстройство?

– Конечно, я не ожидал, что это время наступит сейчас. Я 30 лет провел в одном клубе. Думал, что ещe как минимум пару сезонов проведу в команде и буду конкурировать, биться за место основного вратаря.

Я в хорошей спортивной форме, чувствую себя отлично и мог бы ещe принести пользу. Но что есть, то есть.

Я очень хотел увидеть ребят, поэтому приехал на базу, чтобы попрощаться лично. Хотелось поблагодарить партнеров по команде, персонал – всех, кто эти годы помогал мне становиться лучше. Здесь очень много моих друзей.

Уходить после звонка или СМС было бы неправильно. Они все меня поддержали, мы тепло пообщались. Что бы ни случилось – я всегда буду болеть за «Динамо».

В последнем сезоне мы были очень близки к чемпионству. Нужно верить, хорошо тренироваться, спрашивать с себя и друг друга на футбольном поле – тогда всe обязательно получится, и мы станем чемпионами. Я в этом уверен.

– Как тебе сообщили, что контракт продлeн не будет?

– В декабре, когда заканчивалась первая часть сезона, со мной поговорили главный тренер и тренер вратарей. Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт.

Руководители тоже говорили об этом неоднократно, в том числе в медиа. Помню наш разговор, что я могу побить рекорд Новикова по количеству матчей за «Динамо».

Я тогда сказал, что у меня контракт заканчивается, я уже не успеваю. На что Павел Константинович [Пивоваров] ответил: «Ну, так переподпишем». Но конкретных предложений, как писали в некоторых СМИ, не было.

После зимнего отпуска ситуация поменялась. Разговоров о продлении стало меньше, однако в медиа руководство по-прежнему озвучивало, что всe будет хорошо. У меня не было оснований им не верить.

Ближе к концу сезона я сам поднял эту тему, но мне ответили: «Давай чуть-чуть подождeм, сейчас мы боремся за чемпионство». В итоге мы встретились с Пивоваровым и Гафиным для обсуждения контракта только в первый день сборов.

Мне сказали, что контракт не продлевают, однако предложили остаться в структуре клуба, если захочу. И сказали, что могу озвучить свои пожелания, что я и сделал.

– И что ты решил?

– Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьез рассматривал это предложение.

У нас была еще одна встреча, к ней я подготовился и составил список функций, при исполнении которых был бы полезен клубу.

Конечно, я не претендовал на руководящую должность, но меня привлекала позиция в спортивном департаменте, где я участвовал бы в подборе игроков для основной команды, используя свой футбольный опыт.

При этом, конечно, учился бы у спортивного директора Желько Бувача и других коллег. Однако мне отказали. Предложили работу в академии «Динамо». Я встретился с ее директором Александром Кузнецовым – мы очень тепло пообщались. Это умный, грамотный и открытый человек.

Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил свое мнение руководству.

Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили. Всю остальную информацию я, как и все, узнавал из комментариев в медиа во время Братского кубка.