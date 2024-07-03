«Динамо» показало, как Шунин попрощался с командой

Антон Шунин провел последний день в расположении «Динамо».
- У 37-летнего вратаря истек контракт.
«Я всегда на связи и всегда буду следить за вами. Мы настолько были близки в прошлом сезоне к чемпионствe, что этот момент должен наступить.
Все болельщики ждут. Я буду за вас переживать. Спасибо, ребята!» – обратился Шунин к бывшим одноклубникам.
- Шунин дебютировал за главную команду «Динамо» в апреле 2007 года.
- С тех пор он провел 366 матчей и пропустил 408 голов.
- В активе голкипера 15 игр за сборную России.
Источник: ютуб-канал «Динамо»