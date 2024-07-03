«Динамо» показало, как Шунин попрощался с командой

Антон Шунин провел последний день в расположении «Динамо».

У 37-летнего вратаря истек контракт.

«Я всегда на связи и всегда буду следить за вами. Мы настолько были близки в прошлом сезоне к чемпионствe, что этот момент должен наступить.

Все болельщики ждут. Я буду за вас переживать. Спасибо, ребята!» – обратился Шунин к бывшим одноклубникам.