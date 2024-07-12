Жирков: «Я каждый день пью пиво»

Юрий Жирков ответил на вопрос о своей физической форме.

– Вы в хорошей форме, худой. Совсем не набираете вес. Диета, тренировки?

– Не знаю, ем все. У меня брат толстый, хотя недавно он скинул килограмм 40, весил за сотку. Так что семья худая вся.

Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день – то в футбол, то в хоккей в Медиалиге.

Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 2023 году.

Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».

Жирков – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.

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