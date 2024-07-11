Гендиректор «Акрона» высказался о возможности перехода Дзюбы и Джикии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов объяснил, почему клуб не сможет позволить себе пригласить в команду нападающего Артема Дзюбу.

«Возможно ли приглашение Артема Дзюбы в «Акрон»? Нет. В первую очередь это не в наших финансовых реалиях. Но и стоит отметить, что у нас немного другие требования по данной позиции. Артем, безусловно, замечательный футболист, но критерии по позиции у нас немного другие, как и финансы. Что касается Георгия Джикии, то им «Акрон» тоже не интересовался», – сказал Власов.

Сейчас нападающий Артем Дзюба и защитник Георгий Джикия находятся в статусе свободных агентов.

35-летний Дзюба провел в прошлом сезоне 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.

30-летний Джикия сыграл в минувшем сезоне в 12 встречах за «Спартак».

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