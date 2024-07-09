Мусаев раскрыл трансферные планы «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
– Мы планируем, что клуб пополнят ещe минимум два футболиста.
– Один из них – центральный защитник?
– Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника.
- «Краснодар» финишировал в РПЛ на 2-м месте.
- Этим летом команду покинули Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кади Боржес, Михайло Баньяц.
- Пришли в клуб вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Федор Смолов.
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Источник: «Чемпионат»