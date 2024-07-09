Мусаев раскрыл трансферные планы «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

– Мы планируем, что клуб пополнят ещe минимум два футболиста.

– Один из них – центральный защитник?

– Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?