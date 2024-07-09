Мостовой оценил сравнение Пиняева с Ямалем

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой наше общее между вингером «Барселоны» и сборной Испании 16-летним Ламином Ямалем и 19-летним нападающим «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Прочитал высказывание тренера Ташуева – мол, наш Пиняев похож на Ямаля, пусть скорее отправляется в «Реал». Поначалу удивился: ну какой Ямаль?!

Потом задумался – а ведь есть общее! Тоже креативный. Скорость и обводка прекрасные. Не боится ошибаться. Природа наградила Пиняева удивительными данными – как и Ямаля, Уильямса или Роналду. Таких футболистов очень мало. Гораздо больше таких, которые лепили себя за счет труда. А Пиняеву дано свыше – так что желаю ему прорваться!» – написал Мостовой.