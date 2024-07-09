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Мостовой оценил сравнение Пиняева с Ямалем

9 июля 2024, 14:14
3

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой наше общее между вингером «Барселоны» и сборной Испании 16-летним Ламином Ямалем и 19-летним нападающим «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Прочитал высказывание тренера Ташуева – мол, наш Пиняев похож на Ямаля, пусть скорее отправляется в «Реал». Поначалу удивился: ну какой Ямаль?!

Потом задумался – а ведь есть общее! Тоже креативный. Скорость и обводка прекрасные. Не боится ошибаться. Природа наградила Пиняева удивительными данными – как и Ямаля, Уильямса или Роналду. Таких футболистов очень мало. Гораздо больше таких, которые лепили себя за счет труда. А Пиняеву дано свыше – так что желаю ему прорваться!» – написал Мостовой.

  • Пиняев в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 3 гола, отдал 5 передач.
  • Ямаль в прошлом сезоне провел 50 встреч за «Барселону», забил 7 голов, отдал 10 передач.
  • На Евро-2024 испанец сделал 3 голевых паса в 5 играх.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Испания Барселона Пиняев Сергей Ямаль Ламин Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1720525643
Смешно и ваш распиаренный шкет уже в развитии остановился и деградирует
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NewLife
1720526851
Не понимаю, что сподвигло его написать такую хрень - агент Шкета (предродажная подготовка ?) Ямаль - полная противоположность, стройный, высокий, скоординированный, расслабленный в сложных ситуациях, не бегает, как курица с отрубленной головой. Эх, Сашок, не быть тебе тренером.
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Spartak_forv@
1720528776
Куда же этому бегунку до Пиняева
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