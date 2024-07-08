Смородская – о «Локомотиве»: «Они добиваются вылета в Первую лигу?»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская шокирована трансферной политикой клуба.

«Какое-то сумасшествие творится в «Локомотиве», и все молча за этим наблюдают. Чего они добиваются – вылета в Первую лигу? Что вообще происходит?

Понимаю, что денег нет, ну тогда возьмите кредит. Распродажа всех лидеров не может быть решением. Отпустили Глушенкова, Миранчука, теперь вот Баринов может уйти. Их просто невозможно заменить.

Состав формируется не одного трансферное окно. Бывают удачные сделки, бывают неудачные, на все надо время. Происходящее в «Локомотиве» выше всякого понимания», – сказала Смородская.