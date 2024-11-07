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    • Смородская оценила стоимость Пиняева: «Я бы дала максимум 5 миллионов»

    Смородская оценила стоимость Пиняева: «Я бы дала максимум 5 миллионов»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на попадание Сергея Пиняева в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года. Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил игрока «Локомотива» в 22,3 миллиона евро.

    «22 миллиона евро – неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Европейские клубы точно не предложат такую сумму.

    Я не футбольный агент, конечно, но я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро», – сказала Смородская.

    • Пиняев забил 6 голов и сделал 5 ассистов в этом сезоне.
    • Его цена на Transfermarkt – 8 млн евро.

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    Источник: Metaratings.ru

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    07.11.2024 15:17
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730983303
    Распиарили пацанчика. Гыгыгы
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