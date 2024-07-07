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  • «Привезите сюда сборную Украины»: Аршавин поделился впечатлениями от посещения «Хатыни»

«Привезите сюда сборную Украины»: Аршавин поделился впечатлениями от посещения «Хатыни»

7 июля 2024, 19:17
39

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин посетил мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси.

  • Деревню Хатынь сожгли немцы в 1943 году во время ВОВ.
  • Погибли 149 жителей, включая 75 детей.

«Мне это напомнило нашу Пискаревку.

Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.

И еще сборную Украины сюда отвезите современную, просто послушают пускай», – сказал Аршавин.

  • Украина на Евро-2024 не вышла из группы.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Украина Аршавин Андрей
Комментарии (39)
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Snek
1720370173
"в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали" Он этим гордится или чего?
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slavа0508
1720370190
Всё равно не поймут .
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Spartak_forv@
1720370683
Пусть посмотрят «Иди и смотри»
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MazaiNN
1720372267
Отвезите его в Магадан. Там враг не лютовал. А костями все уложено..
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Цугундeр
1720372801
Неуклюже и аляповато (на первый взгляд ) высказался Андрей Сергеевич.. Может , потому-что правда поразила. Был я в Хатыни. Действительно -ноги не идут ,кулаки не разжимаются... Страшное место . И звоннннн...
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edw7777
1720378235
В Хатыни людей сжигали не немцы, а **********. Эту информацию узнал от экскурсоводов и истории ВОВ (12 томов) еще задолго до украинских событий.
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Константин-Шапкин-google
1720419289
А землячка своего не хотел туда пригласить? Пердуна трамвайного и его команду
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SLADE2019
1720425578
Интересно просто, к кому он обратился, чтобы сборную Украины отвезли туда (по тексту)?
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Pabloes
1720430539
Это уже бесполезно делать
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