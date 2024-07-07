«Привезите сюда сборную Украины»: Аршавин поделился впечатлениями от посещения «Хатыни»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин посетил мемориальный комплекс «Хатынь» в Беларуси.
- Деревню Хатынь сожгли немцы в 1943 году во время ВОВ.
- Погибли 149 жителей, включая 75 детей.
«Мне это напомнило нашу Пискаревку.
Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.
И еще сборную Украины сюда отвезите современную, просто послушают пускай», – сказал Аршавин.
- Украина на Евро-2024 не вышла из группы.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова