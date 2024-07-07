Прощальное письмо Крооса по случаю ухода из футбола

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос написал письмо в адрес фанатов по случаю окончания карьеры.

Немец провел последний матч – 1/4 финала Евро-2024 против Испании (1:2).

«Говорю всем спасибо – тем, кто принимал меня таким, какой я есть. Спасибо моим фанатам по всему миру за поддержку. Спасибо клубам и тренерам. Спасибо партнерам, друзьям, агентам, родителям, брату Феликсу, детям, которые гордятся папой. Спасибо жене Джессике. Без тебя успех был бы невозможен.

Спасибо Футболу! Прекрасная игра. Не благодарите.

Конец», – написал Кроос в соцсети.