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  • Глава «Спартака» отреагировал на скандальное высказывание агента Угальде

Глава «Спартака» отреагировал на скандальное высказывание агента Угальде

6 июля 2024, 15:48
15

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал высказывание агента форварда Манфреда Угальде.

  • Агент заявил, что деньги стали ключевым фактором в трансфере игрока в «Спартак».

«Заявление агента Угальде? Во-первых, думаю, что это заявление было неправильно переведено и прокомментировано. После он дал свое разъяснение.

Во-вторых, думаю, что это не большой секрет, что футболисты приезжают сюда, в том числе, за деньги играть. Излишнюю сенсацию из этого делать нет смысла. Угальде здесь за эмблему, в том числе? Он здесь, чтобы профессионально расти и развиваться дальше. Ему 22 года и у него вся карьера впереди», – сказал Малышев.

  • В январе 2024 года Угальде подписал с красно‑белыми контракт на 4 с половиной года.
  • С тех пор 22-летний футболист провел за «Спартак» 16 матчей, забил 1 гол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (15)
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БАЗАРА НЕТ
1720272641
Не так перевели)) да он так и сказал разведем лошариков
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swot1205
1720275515
а кроме бабок сейчас к нам ехать вообще нет никакого смысла
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slavа0508
1720275858
Все за бабками едут и в Спартак и в Зенит и в другие клубы . наши титулы им нахер не впёрлись ...
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Atom2020
1720276429
Бомбардир назначил высказывание агента Угальде скандальным ... новость следовало назвать именно так
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Иван-Попович-google
1720373095
Интересные слова. Не не о не говорил так. Но даже если и сказал ничего странного. Мля, и до того как дед напал на соседей к вам только за $ ехали, а сейчас и подавно. Или чё бразилы в зенит пошли за медного всадника играть, тоже за $. Система ясна как божий день, сипешь много к тебе идут(и то не все).
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