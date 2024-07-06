Глава «Спартака» отреагировал на скандальное высказывание агента Угальде

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», прокомментировал высказывание агента форварда Манфреда Угальде.

Агент заявил, что деньги стали ключевым фактором в трансфере игрока в «Спартак».

«Заявление агента Угальде? Во-первых, думаю, что это заявление было неправильно переведено и прокомментировано. После он дал свое разъяснение.

Во-вторых, думаю, что это не большой секрет, что футболисты приезжают сюда, в том числе, за деньги играть. Излишнюю сенсацию из этого делать нет смысла. Угальде здесь за эмблему, в том числе? Он здесь, чтобы профессионально расти и развиваться дальше. Ему 22 года и у него вся карьера впереди», – сказал Малышев.

В январе 2024 года Угальде подписал с красно‑белыми контракт на 4 с половиной года.

С тех пор 22-летний футболист провел за «Спартак» 16 матчей, забил 1 гол.

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