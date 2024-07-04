38-летний Гилерме хотел остаться в «Локомотиве»: «Была надежда до последнего»

Экс-вратарь «Локомотива» Гилерме ответил на вопросы об уходе из московского клуба.

– Почему с тобой не продлили контракт?

– Не знаю причину. Приняли такое решение. Может, возраст, надо освежить состав…

– Ты до последнего надеялся, что еще останешься в команде?

– Честно, у меня была надежда до последнего, потому что в клубе прекрасно знали, какое у меня было желание. Я хотел бы еще поиграть два года и напрямую им об этом сказал.

Был очень доверительный позитивный разговор зимой на сборах в Дубае. Я открыто сказал, что хочу как можно быстрее получить ответ, потому что из‑за отсутствия игровой практики мне пора начинать искать вариант с арендой.

Самое обидное не то, что они не хотели продлевать контракт, а то, что меня, открытого и неконфликтного человека, почти за неделю до окончания сезона позвали и сказали, что не будут продлевать соглашение. Это было очень обидно и неожиданно.

– Ты не искал другие клубы?

– Нет, конечно. До конца ждал, что они мне что‑то предложат… Говорите открыто!