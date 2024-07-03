Стало известно отношение Актюркоглу к интересу «Спартака»

Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу не собирается продолжать карьеру в РПЛ.

Футболисту известно об интересе «Спартака», но его больше привлекают предложения из топ-5 лиг Европы.

Сейчас ведутся переговоры с клубами из Франции и Испании. В окружении Актюркоглу ожидают, что игра Керема на Евро-2024 поможет ему оказаться в более статусной команде.

В 2022 году турком интересовались «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

В этом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.

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