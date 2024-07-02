Игнатьев сказал, почему Козлов предпочел «Краснодар» «Зениту»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о трансфере 19-летнего полузащитника Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

– Вы считаете, что Вендел и Клаудиньо, выходя вместе, только тормозят игру «Зенита». Семак, думаете, тоже как-то это осознал?

– Не знаю, это же не наша задача, чтобы Семак прочитал и принял данный тезис как руководство к действию. Наше дело вопрос заострить. Да и многих нюансов мы не знаем.

Мы видим, что у Вендела с Клаудиньо много передач назад, они сейчас затягивают игру. Но Сергей скажет: «А кто вместо них?» Ерохин не сильнее, молодой Козлов мог бы, но он уже не в команде, и так далее...

– Козлов, кстати, единственный молодой питерский воспитанник, сумевший что-то показать на уровне РПЛ. Почему «Зенит» не захотел его возвращать?

– Не знаю. Наверное, это обоюдное решение. Козлов со светлой головой и понимает ситуацию, в которой мог бы оказаться. Прикинул: в «Зените» на первых ролях бразильцы, а где я окажусь?

Есть же пример многих молодых ребят, которые переехали в Петербург и играют очень редко. Вряд ли данный факт поднимет настроение. Особенно если Даниле нравится не только зарплата, а хочется еще и играть в футбол. По крайней мере, он предполагает, что в «Краснодаре» на это шанс есть.