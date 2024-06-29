Бывшая пресс-атташе «Динамо» дала совет клубу, как поступить с 37-летним Шуниным

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на информацию об уходе из клуба вратаря Антона Шунина.

«Самая обсуждая тема в наших кругах сейчас – Шунин и «Динамо».

Кажется, что закончить карьеру в 37 лет и пойти в структуру клуба – логичный шаг. Но! Мне пока непонятно, почему ему была предложена работа в академии, а не в главных командах (хотя бы в «Динамо-2»!) – в аналогичной ситуации Сергей Паршивлюк стал тренером основы «Динамо», а Шуню отправляют в академию.

Вратарское дело, конечно, отличается – и Парш в ТШ основы выглядит логичнее, чем Антон тренером Андрея Лунeва, но как будто в «Динамо-2» он мог бы принести пользу – как минимум своим опытом и «легендарностью», такие примеры хорошо сказываются на молодых ребятах.

Но это если говорить о тренерстве: я лично не столько вижу Шунина тренером, сколько футбольным функционером. Антон – бизнесмен, он давно и успешно управляет бизнесами, поэтому хорошо вписался бы в структуру клуба – например, в селекцию.

Что касается варианта с продолжением карьеры, мне кажется, «Химки» – сомнительный вариант. Мне бы не захотелось после 30 лет (!) в «Динамо» «портить» красивую историю преданности одному клубу другой командой. Шунин – это «Динамо».

Мне кажется, что логичным решением в этой ситуации было бы поступить по схеме Артема Реброва в «Спартаке» – может, оставить Антона ещe на сезон (он ведь не хуже Игоря Лещука) или сразу определить ему ту самую (загадочную) должность, какую в 2021 году дал «Спартак» Реброву – должность технического координатора.

Это связующее звено, консультант, отчасти тренер, отчасти селекционер – обширный функционал для человека с большим футбольным опытом. И заслугами перед клубом. Таких людей нужно ценить», – написала Лысенко.

Шунин ведет переговоры с «Химками».

«Динамо» предложило своему вратарю только должность в академии.

Шунин – воспитанник «Динамо», провел в клубе всю карьеру, включая сезон в Первой лиге.

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