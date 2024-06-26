Неймар назвал самого сложного соперника в карьере

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар назвал футболиста, против которого сложнее всего было играть.

«Самый сложный соперник? Тьяго Силва», – высказался Неймар.

В минувшем сезоне 32-летний Неймар, перешедший в «Аль-Хиляль», провел всего 5 игр, набрав 1+3 по системе «гол плюс пас». Футболист восстанавливается после тяжелой травмы.

39-летний бразилец Тьяго Сильва, играющий на позиции центрального защитника, принял участие в 38 играх за «Челси». В них он сумел забить 4 гола и отдать 1 голевой пас. В новом сезоне защитник будет представлять цвета «Флумененсе».

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