Стало известно, куда летом перейдет Азмун

«Рома» не будет выкупать Сердара Азмуна после окончания срока аренды из «Байера».
Леверкузенскому клубу 29-летний нападающий тоже не нужен.
Ожидается, что иранец продолжит карьеру в «Севилье». Вероятность перехода оценивается в 99%.
Сам Азмун хочет оказаться в испанском клубе. Скорее всего, это будет новая аренда.
- Форвард поиграл в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».
- В составе «Ромы» он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 29 матчах.
- Рыночная стоимость Азмуна – 10 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»