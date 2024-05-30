Стало известно, куда летом перейдет Азмун

«Рома» не будет выкупать Сердара Азмуна после окончания срока аренды из «Байера».

Леверкузенскому клубу 29-летний нападающий тоже не нужен.

Ожидается, что иранец продолжит карьеру в «Севилье». Вероятность перехода оценивается в 99%.

Сам Азмун хочет оказаться в испанском клубе. Скорее всего, это будет новая аренда.