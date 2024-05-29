«Сочи» выкупил венесуэльского нападающего

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб выкупил у «Каракаса» права на венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапу.
– По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме.
– Вы выкупили его трансфер?
– Да.
- 21-летний форвард перешел в «Сочи» в январе на правах аренды до конца сезона.
- В составе российской команды он провел 11 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей.
- «Сочи» по итогам сезона вылетел в Первую лигу.
Источник: «Матч ТВ»