«Сочи» выкупил венесуэльского нападающего

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб выкупил у «Каракаса» права на венесуэльского нападающего Сауля Гуарирапу.

– По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме.

– Вы выкупили его трансфер?

– Да.