В «Оренбурге» прокомментировали будущее защитника Адамова, арендованного у «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил, останется ли в клубе Арсен Адамов.

Защитника арендовали в августе у «Зенита».

Его статистика: 25 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

– У Адамова заканчивается аренда, и он возвращается в «Зенит». Хотели бы продлить его аренду?

– Мы бы хотели, но есть игрок и клуб, которому он принадлежит. Сам Арсен в интервью заявил, что хотел бы вернуться в «Зенит». Видимо, намерений остаться в «Оренбурге» у него нет.

Если это так и мы расстаемся – большое ему спасибо, он нам здорово помог, молодец. Дай бог каждому с такой самоотверженностью отстаивать интересы команды.

Если сложится так, что продолжим работать, то будем это делать на хорошем уровне.