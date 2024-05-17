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    • Российский шахматист поддержал возвращение пива на стадионы и бойкот Fan ID

    Российский шахматист поддержал возвращение пива на стадионы и бойкот Fan ID

    Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, болеющий за «Спартак», высказался о проблемах посещения футбольных матчей в России.

    «Солидарен с фанатами, которые с лета 2022-го бойкотируют матчи премьер-лиги. На мой взгляд, Fan ID – мера абсолютно излишняя.

    Вот в прошлом году я около месяца провел в Америке, участвовал в турнирах. Поскольку прилетел заранее, удалось вырваться на баскетбол и хоккей. А до этого в трансляциях матчей НБА и НХЛ обращал внимание, что люди на трибунах всегда кайфуют. Улыбаются, приплясывают...

    Секрет оказался прост. Многие навеселе. Кто-то пивко берет, кто-то – слабоалкогольные коктейли. У нас же с введением Fan ID посещение футбольного матча превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок пиво под запретом. Не понимаю, что мешает вернуть его на стадионы.

    Мне кажется, тут не о чем воевать. Для чего приходят на футбол? Отдохнуть, получить удовольствие. Если кому-то для этого нужна еще пара бокалов – какие проблемы? И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет? Что за дискриминация?» – сказал Непомнящий.

    • Закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    АлексМак
    1715937759
    ...и правильно сделал
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715938449
    А ещё лучше, чтобы водяру разрешили и желательно на шахматных матчах, чтобы мужики выпили и орали тебе в ухо, веселились.Хотя,ты же в России не выступает, ты же только в гейропе.
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    alp
    1715942176
    Даже в театре в антракт наливают, и даже не пиво....
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