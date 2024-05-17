Российский шахматист поддержал возвращение пива на стадионы и бойкот Fan ID

Бывший претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий, болеющий за «Спартак», высказался о проблемах посещения футбольных матчей в России.

«Солидарен с фанатами, которые с лета 2022-го бойкотируют матчи премьер-лиги. На мой взгляд, Fan ID – мера абсолютно излишняя.

Вот в прошлом году я около месяца провел в Америке, участвовал в турнирах. Поскольку прилетел заранее, удалось вырваться на баскетбол и хоккей. А до этого в трансляциях матчей НБА и НХЛ обращал внимание, что люди на трибунах всегда кайфуют. Улыбаются, приплясывают...

Секрет оказался прост. Многие навеселе. Кто-то пивко берет, кто-то – слабоалкогольные коктейли. У нас же с введением Fan ID посещение футбольного матча превратилось чуть ли не в официальное мероприятие. С кучей ограничений. Вдобавок пиво под запретом. Не понимаю, что мешает вернуть его на стадионы.

Мне кажется, тут не о чем воевать. Для чего приходят на футбол? Отдохнуть, получить удовольствие. Если кому-то для этого нужна еще пара бокалов – какие проблемы? И почему сидящие в ВИП-ложе могут выпивать, а остальные нет? Что за дискриминация?» – сказал Непомнящий.