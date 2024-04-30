Пименов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Всe вернулось на круги своя: три команды борются за чемпионство.
Каковы шансы соперников? «Динамо» все‑таки еще три очка отставания необходимо отыграть, а шансы «Краснодара» и «Зенита» считаю равными. Надеюсь, что интрига в этой борьбе будет до последнего тура», – сказал Пименов.
- «Краснодар» и «Зенит» делят 1-е место – у них по 50 очков.
- «Зенит» может выиграть 6-е чемпионство подряд.
- Последний тур РПЛ состоится 25 мая.
Источник: «Матч ТВ»