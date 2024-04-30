Пименов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Всe вернулось на круги своя: три команды борются за чемпионство.

Каковы шансы соперников? «Динамо» все‑таки еще три очка отставания необходимо отыграть, а шансы «Краснодара» и «Зенита» считаю равными. Надеюсь, что интрига в этой борьбе будет до последнего тура», – сказал Пименов.