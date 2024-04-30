Медведев из «Ростова» прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Оренбургом»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о пропущенном голе в матче 26-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

«Что произошло в первом голе? Потеряли мяч на фланге, была подача. Видел, что в штрафной никого нет, хотел отбить мяч и подобрать. Мяч случайно попал в Кирилла Щетинина, такое бывает. К счастью, выиграли, все хорошо», – сказал Медведев.