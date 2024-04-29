Тренер «Сочи» Морено прокомментировал ничью с «Факелом»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Факела».

Игра на «Фиште» завершилась нулевой ничьей.

Сочинцы с 20 очками идут последними в таблице Премьер-лиги.

Отставание от зоны стыков – 6 баллов за 4 тура до завершения сезона.

– Еще не видел повтор незасчитанного гола. Испытываю разочарование сейчас, конечно же. Потому что мы выходили на поле победить. К сожалению, не удалось.

Мы играли достаточно хорошо, но в каких‑то эпизодах нам не хватает везения. Сегодня было достаточно много моментов, но мы их не смогли конвертировать в голы.

Остается четыре матча, нам нужно подойти к ним и выигрывать.

– Есть ли мотивация, которая заставит в этих матчах играть с удовольствием, или в центре внимания будет профессионализм?

– Всe, что нам сейчас остается – выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это.

Сочувствую «Динамо» и «Краснодару», мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки. Пока возможно, будем биться до конца.

– За счет чего «Сочи» может остаться в РПЛ? Есть ли понимание, какие еще механизмы у игроков и всего персонала можно включить?

– Нужно забивать голы. Мы играем достаточно хорошо, и никто не может сказать, что мы играем плохо.

Нам нужно продолжать играть так же и забивать голы. И еще чуточку везения, без него в спорте никак.