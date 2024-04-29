Тренер «Рубина» Рахимов – о словах Безрукова про деньги от «Краснодара»: «Я тоже пошутил: «Что тебе принести в тюрьму?»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал скандал, спровоцированный высказыванием полузащитника Руслана Безрукова.

В прошлую среду казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

– Как вы оцените эти слова?

– Я тоже пошутил. Я ему сказал: «Что тебе принести в тюрьму?».

Слушайте, парень сказал на эмоциях. Понятно, что кому-то это может не понравится, есть проигравшая сторона. Он сказал это на победных эмоциях. В его словах не было злого умысла и желания кого-то обидеть.

У него вообще этого нет. Поэтому я ему сказал впредь думать, когда говоришь. Это приходит с опытом. Научишься, ошибок еще будет достаточно. Думаю, что его испуг после нашего разговора прошел.