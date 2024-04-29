На матче «Ростов» – Оренбург» заменили судью, который засчитал гол ЦСКА в ворота «Балтики»

Андрей Фисенко не будет работать на сегодняшней игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом».

Назначенного на VAR судью заменили на Евгения Турбина.

В воскресенье Фисенко входил в бригаду арбитров, засчитавших спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики» (1:3).

«В конце вчерашнего матча («Балтика» – ЦСКА) произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР.

С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – объяснил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.