На матче «Ростов» – Оренбург» заменили судью, который засчитал гол ЦСКА в ворота «Балтики»

Андрей Фисенко не будет работать на сегодняшней игре 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом».
Назначенного на VAR судью заменили на Евгения Турбина.
В воскресенье Фисенко входил в бригаду арбитров, засчитавших спорный гол ЦСКА в ворота «Балтики» (1:3).
«В конце вчерашнего матча («Балтика» – ЦСКА) произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР.
С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – объяснил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
- Матч «Ростов» – «Оренбург» начнется в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Спорт-Экспресс»