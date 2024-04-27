«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке

«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2) в 31-м туре Бундеслиги. Команда Хаби Алонсо спаслась на 90+6 минуте.

Леверкузенцы с учетом всех турниров не проигрывают 46 встреч подряд. Таким образом, они побили европейский рекорд по беспроигрышной серии в 21-м веке.

«Байер» перекрыл достижение хорватских «Динамо» и «Риеки», которые в 2014-2015 и 2016-2017 годах соответственно не уступали в 45 встречах подряд.

«Байер» уже выиграл сезон Бундеслиге, а также претендует на титулы в Кубке Германии и Лиге Европы.

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