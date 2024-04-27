Медина: «Спартак» объединился после ухода Абаскаля»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о состоянии команды после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

Испанца в качестве и.о. сменил Владимир Слишкович.

«Когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всe равно можем добираться результата. Мы как команда объединились. Матч с «Ростовом» (5:1) был очень важен для нашей уверенности.

Мы сами справляемся с непростой ситуацией, в которой оказалась вся команда, но нас поддерживает тренер, и это очень помогает. Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше», – сказал Медина.