Медина: «Спартак» объединился после ухода Абаскаля»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал о состоянии команды после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.
- Испанца в качестве и.о. сменил Владимир Слишкович.
«Когда уходит тренер, всегда непросто, но мы всe равно можем добираться результата. Мы как команда объединились. Матч с «Ростовом» (5:1) был очень важен для нашей уверенности.
Мы сами справляемся с непростой ситуацией, в которой оказалась вся команда, но нас поддерживает тренер, и это очень помогает. Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше», – сказал Медина.
- При Слишковиче у «Спартака» 0 поражений.
- Завтра, 28 апреля, «Спартак» примет в 26-м туре РПЛ «Локомотив».
Источник: Metaratings