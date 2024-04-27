«Девушки просто запрыгивали на Романа с ногами, поджидали в туалете»: жена Павлюченко рассказала о ревности

Супруга экс-форварда сборной России Романа Павлюченко Лариса рассказала в эфире НТВ, что ей приходилось ревновать мужа.

Лера Кудрявцева: «Когда-нибудь, хоть раз, Лариса устраивала сцену ревности?

Лариса Павлюченко: «Наверное, было».

Роман Павлюченко: «Почему нет? Конечно, ревновала. Подкалывала. Например, просят сфотографироваться или автограф. Ко мне подходили. Кто-нибудь из девочек могли меня обнять для фото. Я смотрю, а Лариса… [показывает насупившееся лицо].

Лариса Павлюченко: «Обнять – это еще ничего. Были моменты, когда девушки с ногами пытались запрыгнуть».

Лера Кудрявцева: «Как это с ногами запрыгнуть?»

Лариса Павлюченко: «Вот так. Могли подойти сфотографироваться и просто запрыгнуть с ногами, сделать такое фото».

Роман Павлюченко: «Или хотелось кому-то меня поцеловать».

Лариса Павлюченко: «В этот момент я мужу говорю: «Муж, а ты не мог ее сбросить просто?». Он говорит: «Ларис, я же не могу девушку толкнуть или ударить». Я говорю: «Это не девушка. Та, которая с ногами запрыгивает, это не девушка…»

Лера Кудрявцева: «Ты же понимаешь: молодые, красивые, богатые ребята. Естественно, девочки вешаются сами».

Лариса Павлюченко: «Ну, конечно. Мы через это все прошли. Тем более, период был, когда Евро-2008 отгремел. Они стали очень знаменитыми. Их на каждом шагу узнавали. Приходишь в ресторан – там все что угодно можно увидеть. Как они эти телефоны подсовывают! А если, не дай бог, приходишь в ночной клуб или караоке… Это вообще начинается клоунада. Это же просто осы вокруг, осы! Вьются! Такое чувство, что они в туалете поджидают. Он даже сам боялся. Говорит: «Жена, пойдем со мной в туалет, я не могу туда один зайти».

Лера Кудрявцева: «Реально прям в туалете поджидали?»

Роман Павлюченко: «Да-да».

Лариса Павлюченко: «Были такие моменты».