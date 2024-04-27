Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Девушки просто запрыгивали на Романа с ногами, поджидали в туалете»: жена Павлюченко рассказала о ревности

«Девушки просто запрыгивали на Романа с ногами, поджидали в туалете»: жена Павлюченко рассказала о ревности

27 апреля 2024, 09:40

Супруга экс-форварда сборной России Романа Павлюченко Лариса рассказала в эфире НТВ, что ей приходилось ревновать мужа.

Лера Кудрявцева: «Когда-нибудь, хоть раз, Лариса устраивала сцену ревности?

Лариса Павлюченко: «Наверное, было».

Роман Павлюченко: «Почему нет? Конечно, ревновала. Подкалывала. Например, просят сфотографироваться или автограф. Ко мне подходили. Кто-нибудь из девочек могли меня обнять для фото. Я смотрю, а Лариса… [показывает насупившееся лицо].

Лариса Павлюченко: «Обнять – это еще ничего. Были моменты, когда девушки с ногами пытались запрыгнуть».

Лера Кудрявцева: «Как это с ногами запрыгнуть?»

Лариса Павлюченко: «Вот так. Могли подойти сфотографироваться и просто запрыгнуть с ногами, сделать такое фото».

Роман Павлюченко: «Или хотелось кому-то меня поцеловать».

Лариса Павлюченко: «В этот момент я мужу говорю: «Муж, а ты не мог ее сбросить просто?». Он говорит: «Ларис, я же не могу девушку толкнуть или ударить». Я говорю: «Это не девушка. Та, которая с ногами запрыгивает, это не девушка…»

Лера Кудрявцева: «Ты же понимаешь: молодые, красивые, богатые ребята. Естественно, девочки вешаются сами».

Лариса Павлюченко: «Ну, конечно. Мы через это все прошли. Тем более, период был, когда Евро-2008 отгремел. Они стали очень знаменитыми. Их на каждом шагу узнавали. Приходишь в ресторан – там все что угодно можно увидеть. Как они эти телефоны подсовывают! А если, не дай бог, приходишь в ночной клуб или караоке… Это вообще начинается клоунада. Это же просто осы вокруг, осы! Вьются! Такое чувство, что они в туалете поджидают. Он даже сам боялся. Говорит: «Жена, пойдем со мной в туалет, я не могу туда один зайти».

Лера Кудрявцева: «Реально прям в туалете поджидали?»

Роман Павлюченко: «Да-да».

Лариса Павлюченко: «Были такие моменты».

  • Пара знакома с 12 лет.
  • Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
  • Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.

Еще по теме:
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго 3
Павлюченко признался, что участвовал в договорном матче: «Я считаю, это нормально» 11
Павлюченко сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
6
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+