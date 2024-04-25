Роналдо прокомментировал гол «Уралу»

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался после матча 21-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).
- Бразилец забил единственный мяч.
- «Ростов» идет в РПЛ 7-м.
- Роналдо пришел в команду зимой.
«Слава богу, что всe хорошо прошло. Мы очень рады тому, как сыграли. Понятно, что это был трудный матч, но в итоге мы смогли выиграть. Мой гол пришел после розыгрыша стандарта. Мы тренировали стандарты вчера.
Знали, что будет нелегко, тем более соперник находится внизу турнирной таблицы. Но нам удалось защитить результат и выиграть», – сказал Роналдо.
Источник: «Матч ТВ»