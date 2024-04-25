В четверг, 25 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ сыграют «Урал» и «Ростов». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 16:00 (мск).

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко набрала 24 очка и находится на 13-м месте, в зоне переходных игр. «Урал» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 24:38.

Отставание от безопасного 12-го места – 2 очка, отрыв от зоны вылета – 1 очко.

«Ростов»

«Ростов» набрал 34 очка и занимает 8-е место. Подопечные Валерия Карпина добыли 9 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 36:38.

Отставание от призового 3-го места – 7 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Урал» – «Ростов»

«Ростов» находится в лучшей форме, на стороне «Урала» – мотивация и домашние фанаты. Команды всегда устраивают веселые зарубы, наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.92.