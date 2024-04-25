Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 25-го тура РПЛ против «Урала» (1:0).

Гол забил Роналдо с передачи Умара Сако.

Оба – зимние новички.

«Ростов» идет в РПЛ 7-м.

– Вы довольны сегодня своей командой?

– Первым таймом доволен полностью. Возможно, не было много моментов, но был контроль за игрой. У наших ворот вообще только после углового какое‑то напряжение было. Мы пару моментов создали в первом тайме, ну, а во втором забили гол, до 70‑й минуты все нравилось. Не понравились последние минуты после нашего гола. «Уралу» тоже надо было выигрывать, рисковать. Это было больше похоже на навал. Из этого они выжимали моменты.

– Вас удивилось, что «Урал» вышел на матч без центрального нападающего.

– Нет, это тот же состав, что против «Сочи» играл. Ничего удивительного в этом не было. Я так понимаю, что был надежда на быстрых Ионова, Дмитриева, Егорычева и Ишкова – четверку атакующих футболистов. Ставка была на это.

– После пропущенного гола «Ростов» перестал в атаку играть.

– Я уже сказал, что «Урал» усилил давление – меньше контроля, больше случайных мячей. Атаковали по возможности, пытались удержать счет, поэтому такая концовка сложилась.