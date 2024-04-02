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    Мостовой поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»

    Александр Мостовой признался, что был одним из тех, кто поверил в скорое назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Спартака».

    О том, что португалец возглавит команду из Москвы сообщалось 1 апреля, в День смеха.

    «Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол – Жозе Моуриньо в «Спартаке». Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб.

    А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!» А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», – рассказал Мостовой.

    • 61-летний Моуринью остается без работы после январского увольнения из «Ромы».
    • «Спартак» сейчас тренирует испанец Гильермо Абаскаль.
    • Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    02.04.2024 16:38
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    Комментарии (14)
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    subbotaspartak
    1712066602
    Для большого тренера нет целей в РФЛ
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    ...уефан
    1712068341
    ...постоянно "на связи" - А. Мостовой...
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    ЗаЖиМ
    1712070522
    Такой большой...
    Ответить
    alex1951
    1712071246
    Мост ,щасливый ты ,чел.... все в детстве находишься и с юмором у тебя туговато....видать,что ни день все Первое Апреля ....Рад за тебя и за твоего Мооуринио ,порадуй его - он в Спартаке!
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    MaxRnD
    1712073784
    Мальчик, водочки принеси ....
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    VVM1964
    1712082811
    Юмор присущ людям с интеллектом... )
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