Мостовой поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»

Александр Мостовой признался, что был одним из тех, кто поверил в скорое назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Спартака».

О том, что португалец возглавит команду из Москвы сообщалось 1 апреля, в День смеха.

«Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол – Жозе Моуриньо в «Спартаке». Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб.

А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!» А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», – рассказал Мостовой.